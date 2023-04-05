許多人清明連假期間都會到動物園打發時間。一位女子近日到宜蘭張美阿嬤農場參觀時，遇到一位5、6歲的屁孩，抓起地上碎石就朝著梅花鹿丟，沒想到下一秒小屁孩就被媽媽要求跪下、反丟碎石進行教育，讓她大讚男童媽媽很帥，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她和男友到張美阿嬤農場參觀，沒想到一位男童竟然抓起碎石丟向梅花鹿，結果男童媽媽看到後馬上大吼，「你幹嘛！你給我跪下！跪下！」，媽媽接著以眼還眼、抓起地上碎石丟向男童教育一番，「這樣好玩嗎？被石頭丟好玩嗎？」

原PO說明，男童回應被丟石頭「不好玩」後，媽媽開始解釋自己丟石頭的用意，「那你為什麼還拿石頭丟小動物？」讓目擊全程的原PO忍不住大讚媽媽很帥，「終於看到家長教育欠教育的小屁孩了」。

對此，許多網友紛紛回應，「支持媽媽的教育方式，太讚了！」、「是魔法，媽媽用魔法打敗魔法！」、「這媽媽給100分！」、「我看到一半還以為媽媽要小孩跪著跟小鹿道歉」。