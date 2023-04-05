拾金不昧是美德，但竟有人因此遭開除。大陸遼寧一名宋姓女清潔員，在飯店撿到了2萬多人民幣(約台幣9萬元)，交給警方後，回頭竟被餐廳炒魷魚，老闆宣稱撿到錢應由餐廳做主，而非私下做決定，才會開除員工，因此遭憤怒網友狂刷負評。

根據陸媒報導，宋女在紫航海鮮大飯店當清潔員，今年1月28日，她在餐廳廁所撿到了一個背包，裡面裝有2萬多人民幣的現金，由於現場找不到失主，便先交給前台。

宋女在等待數日後，仍不見失主上門，於是決定報警，將失物交給警方處理。未料飯店老闆得知後，立刻打電話向宋女的派遣公司抗議，派遣公司更是火速炒宋女魷魚，主管宣稱，在飯店撿到錢，就該把錢交給飯店處理，宋女沒有自行報警的權利，還因此造成飯店損失，所以決定開除。

還在警局做筆錄的宋女得知後，立刻回飯店收拾行李、結清薪水，並在近日將整件事的過程與錄音檔公布在網上，引爆陸網怒火，灌爆飯店的相關社群平台，揚言抵制。

最終派遣公司公開道歉，當地政府也介入此事，協助宋女尋找新工作，但詭異的是，這筆現金至今無人出面認領，警方仍在持續尋找失主。