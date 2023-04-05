屏縣府雖三申五令呼籲民眾在掃墓期間勿燃燒雜草，否則將以放火罪嫌嚴辦，但嚇阻效果似乎不大，據消防局統計，清明連假5天以來，公墓火警超過100件，讓警消人員疲於奔命。

清明連假前，屏縣府一再呼籲民眾，在清明掃墓期間務必遵守「四不二記得」要領，即不任意燒雜草、不讓金紙飛揚、不任意丟菸蒂、不放爆竹煙火、記得撲滅殘火及收拾垃圾，當中特別強調切勿燃燒雜草、否則將以放火罪嫌嚴辦，盼藉此嚴防憾事發生。

據屏東消防局統計，清明連假5天以來，公墓火警超過100件，讓警消人員疲於奔命。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

不料，嚇阻效果似乎不大，據屏東消防局統計，1日凌晨零時至5日下午4時，共計有100件公墓火警，而從「屏東防災資訊整合平台」可以看到，下午4時至晚間8時，又發生2件。

據屏東消防局統計，清明連假5天以來，公墓火警超過100件，讓警消人員疲於奔命。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東警消在清明連假5天中疲於奔命，幸未傳出傷亡。不少掃墓民眾說，近日空氣品質不好，掃墓時遇到燒雜草或放鞭炮更是困擾，整個呼吸都不順暢，加上有先前公墓火警釀憾事的前車之鑑，很擔心會再發生，看著消防員為此奔波感到不捨，不懂為何就是有人不守法，硬要挑戰公權力。