有意再度問鼎白宮的美國前總統川普，最近因2016年支付成人片演員封口費一案遭大陪審團指控涉嫌違反34項商業詐欺罪，美東時間4日他終於現身曼哈頓刑事法院，旋遭逮捕但沒上銬。川普庭訊時對34項罪名一概不認，訊後回佛州發表演說直呼「美國走向地獄、受全球嘲笑」。

川普就此成了美國史上第一個受到刑事罪名起訴的前總統，他在曼哈頓法院與返回佛州海湖莊園後的一舉一動、一言一行成了全球焦點，搶盡要聞版面，有如另類競選造勢。英國廣播公司（BBC）特地彙整英、德、法、義、俄、巴西等國多國紙媒報導，呈現不同國家如何看待川普開美國史先例的這一天。

Moment Donald Trump arrived at court in New York to be placed under arresthttps://t.co/WVduhQHGJ0 pic.twitter.com/IeeKpfUkSl — BBC News (World) (@BBCWorld) April 4, 2023

川普在紐約市曼哈頓刑事法院出庭，美國各大媒體、國際媒體均派員守候現場。（圖／路透社）

■「超划算競選廣告」

英國報端5日絕大多數採用川普在法院外或庭上的影像為主照，有些標題玩起雙關語與諧音這類文字遊戲，例如「老唐被告」（Donald Dock，與卡通人物唐老鴨Donald Duck諧音）、「川普入了暴風眼」（Trump in the eye of Stormy，Stormy是收封口費的艷星暴風女丹尼爾斯藝名）。

美國前總統川普4日就支付豔星封口費一案赴紐約出庭應訊的畫面，席捲英國各家紙媒5日頭版。（圖／美聯社）

川普早前已宣告要投入2024年總統。巴西《環球日報》（O Globo）以「川普遭起訴後把被告席變成投票箱」為題報導這樁大事，內文稱川普的顧問從「超划算競選廣告」、「催出線上募款」的角度看待這樁官司與新聞媒體大幅關注，「他（川普）利用投注在自身的聚光燈，重回讓新聞報導翻雲覆雨的位置」。

法國《世界報》（Le Monde）也聚焦於此事帶給川普的政治利益。該報上周已於社論切入此一角度，在川普抵達紐約法院遭警方逮捕之後舊話重提：「川普老是把自己打造成『獵巫行動』與『深層政府』陰謀的受害者，他此番老調重彈，催促支持者歸隊。」

《世界報》指責共和黨在川普的支持者衝進國會大廈兩年後全無長進，圍繞在川普周圍的支持者「陷入不折不扣的名人崇拜」，其結果就是「削弱司法制度、民主體制持續受壓」。

Donald Trump is in court for his arraignment, where he learned about the charges against him for the first time. He did not deliver remarks or answer questions from a reporter ahead of the proceeding. Here's the latest news: https://t.co/XFdadgp9vY pic.twitter.com/QQkfL3BKTM — The New York Times (@nytimes) April 4, 2023

■「他活該」

德國《每日鏡報》（Tagesspiegel）以「絕無虛言？」為題，映照川普以往假話與誤導言論的紀錄；《明鏡》周刊（Der Spiegel）專欄作家奈勒斯（Roland Nelles）在川普遭逮捕後發表的文章以「他活該」為題，直接了當：「奇蹟照樣發生。在他（川普）長久以來利用無窮無盡且林林總總的詭計、假動作、謊言逃避正義之輪之後，如今他終究發現自己在法律面前也有平等待遇。」

川普結束庭訊後交保返回佛州住所並對外發表怒火熊熊、挑釁滿滿的演說，痛罵批評他的人士、政敵與司法系統。義大利《新聞報》（La Stampa）直言「川普徹底拉下了面具」，有些人也許會期望這位大亨在這次起訴之後「變得溫和一些、退一步思考」，然而他回佛州後「全面開炮」的演說證明他反其道而行。

美國《紐約時報》5日頭版。（圖／路透社）

■「自由主義的危機」

親克里姆林宮的俄國《消息報》報導此案時，借用俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）的話起頭。她說，川普遭逮是「自由主義的危機」：「這個宣稱完全自由的體制，經由此事落得自我吞噬或自我否定的下場。」

中國國營媒體則未大力報導川普此案，但微博網友熱議不斷。BBC媒體觀察部發現，有人5日清晨5時30分發表一篇以川普最高刑期可能達136年為標籤的文章，吸引逾3.4億次點閱，留言超過1.1萬則。有些用戶甚至視此案為美國「內戰」的開端，也有人認為這是美國民主黨人對川普施加的「政治迫害」。