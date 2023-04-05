35歲胡姓男子與32歲邱姓男子各自騎乘機車搭載女性友人，4日下午7時許行經新北市新店捷運站旁的行人穿越道，因未禮讓行人遭義交提醒，兩人認為義交口氣差發生口角衝突，28歲吳姓男子見狀拿出手機拍攝，胡、邱兩人又與吳男發生爭吵，警方獲報到場勸導後各自離開，化解一場紛爭。

警方調查，胡男、邱男各自騎乘機車搭載女性友人，行經新店區新店路往北宜路方向、公車站旁行人穿越道時，遭義交攔停並提醒他們要停下來禮讓行人。胡男與邱男覺得義交的態度惡劣因而爆發口角衝突。

吳男路過現場時，被胡男與邱男認爲有拿手機拍攝，兩人便與吳男又爆發口角。警方到場後先詢問吳男是否有拿手機拍攝，吳男矢口否認後便先行離去。

胡男與邱男隨後向警方持續要求，要義交因其態度不佳而道歉，警員告知其無法強制義交人員道歉，且認爲禮讓行人並遵守義交指揮的必要性。現場並無有任何肢體衝突及受傷。

新店警分局碧潭派出所副所長李宥宏表示，騎經行人穿越道時，因人潮衆多，務必禮讓行人，2023年3月31日起，未禮讓行人相關法則已加重、提高，呼籲用路人務必注意相關法則並遵守現場指揮人員的指揮。