韓國企業「UZUROCKS」事業橫跨新媒體、設計與行銷，另設立經紀部門，去年綜藝節目《Running Man》藝人宋智孝才宣布簽入旗下，沒想到近日爆出資金周轉困難，除了欠薪長達2個月，還要10多名員工主動辭職，甚至連藝人的片酬、廣告代言等收入均沒有結清，對此，經紀公司正面做出回應了。

根據韓媒《體育首爾》報導，「UZUROCKS」未替部分員工加保韓國四大保險的勞保、健保，還積欠薪水2個月，另有擔任藝人經紀人的員工，3個月以來代墊保母車油錢、餐費等相關活動支出，公司現更以經營困難為由，約談10多名員工，要求主動辭職。

對欠薪一事，員工表示公司還在草創初期，因為資金周轉而有拖延的情況還算能理解，但老闆事不關己的態度，讓人感覺只在意旗下藝人的形象受損，全然不顧員工權益，氣得痛批：「我們要生活！貸款、房租、信用卡費還在拖著！」並表示若未在4月10日之前拿到薪資，一定會向韓國勞工局檢舉。

우쥬록스는 뉴미디어 솔루션 컴퍼니이자 종합엔터테인먼트 그룹으로 현재 이현우, 지석진, 송지효, 오만석, 코요태 빽가, 손미나, 이주은, 정하나, 젤로, 2Z, 정승원, 온리원맥슨, 이율, 김동의, 한승민 이산호 셰프 등이 소속돼 있다.https://t.co/025VQsh8Xn — 해외로동자 H (@ksixrenine) April 5, 2023

爭議爆發後，部分員工收到2月份薪資，另經紀公司今(5日)也做出回應：「與事實不符，離職員工的薪資跟四大保險皆全數付清，至於在職員工的薪水，也會在預定的10日發薪日發放，所以3月薪水會在4月10日發放」，此外，經紀公司也對藝人收入解釋道，「藝人的費用是以季度來計算，藝人們都知道這點。」