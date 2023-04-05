今(5)日晚間，新北市新店區，有名外傭返家後，發現照顧的93歲老婦身穿紅衣倒臥房間，並且口鼻遭到膠帶封住，嘴巴旁還滲出不明綠色嘔吐物，她趕緊報警，警、消抵達現場後，將老婦送醫救治，經急救後宣告不治，警方目前已封鎖現場，將進一步釐清事發經過。
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