111學年JHBL國中籃賽甲級決賽5日起在新北板橋體育館連打5天，首日女甲級B組兩戰，隊史2度封后但上季無緣8強的北市懷生，本季從資格賽打起全勝晉級、預賽分組第2重返8強，5日先發五虎得分都上雙、合飆81分，最終101比54輕取上季第4台中漢口。

懷生此役熱機稍慢，開局10比17落後，但回敬一波14比3攻勢打出氣勢，第2節再拉出19比1高潮持續擴大領先，雙方在勝負毫無懸念下替補球員也陸續上場，末節懷生文佩茹進球拿到球隊本戰第97分後久攻不下，終場前2分18秒教練何素青再換上主力，蔡佳熹、陳姿宸連續進球，「一姊」主控陳姿宸的上籃更在比賽最後22.6秒讓分數順利破百，懷生本季單場得分破百，繼預賽95比48，再度以47分咋差收下對漢口2連勝。

陳姿宸全場三分球7投中2拿21分、7籃板、6助攻、4抄截，「懷生鐵三角」另兩角張善筑19分、17籃板及助攻、阻攻各4、抄截3，蔡享恩11分、8籃板、4 助攻、3抄截、2阻攻，三人合計得51分，占全隊一半，全隊上場10人都有表現，不過教練何素青卻對團隊表現只給勉強及格的60分，她解釋：「其實我們近況並沒很好，前陣子仍在狀況外，我氣得一個禮拜不想練她們，由助教代練，賽前兩天我才回來，蔡享恩還是一直沒回神，被我罰了兩次。」

開局落後，何素青說，因大家有點緊張，手腳放不開，之後防守做起，才漸上軌道，最後破百則並未強求，機會來了有把握。