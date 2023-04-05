澎湃新聞5日報導，這個春天，大陸鋰電新能源產業鏈正經歷劇烈動盪。作為行業風向球的大陸電池級碳酸鋰價格4日跌至22.4萬元（人民幣，下同）／噸，較去年11月底58萬元／噸的高位已經跌去逾60％。主產區江西宜春一家主要的雲母提（煉）鋰企業負責人5日表示，面對近日每天跌近1萬元／噸的碳酸鋰價格，宜春四大雲母提鋰企業中一半已經選擇停產。

澎湃新聞報導，「前段時間是中央環保整治風暴，被動停產，」該負責人說，「現在是面對市場行情，主動停產。」

大陸國新證券研報，目前宜春擁有雲母提鋰技術和成熟產線並擁有鋰雲母礦的企業主要有四家，分別為永興材料旗下的永興新能源，已有1萬噸產能，規畫2萬噸雲母提鋰產能；已擁有1.5萬噸雲母提鋰產能的江特電機；已擁有2萬噸雲母提鋰產能的飛宇新能源，飛宇新能源是九嶺鋰業的全資控股子公司；以及已擁有6萬噸雲母提鋰產能的南氏鋰電。

此外，成立於2021年的志存鋰業在宜春也擁有雲母提鋰產能。消息人士透露，該公司碳酸鋰產線也有近一半停產。

據瞭解，2021年，江西宜春的碳酸鋰產量8.1萬噸，超過大陸碳酸鋰總產量的1／4。 截至2022年7月，宜春碳酸鋰產能18萬噸，大陸碳酸鋰產能約45萬噸，宜春產能占大陸的40％。

25萬元／噸的碳酸鋰價格，被業內認為是不少宜春雲母提鋰企業的利潤盈虧點。

據業內人士指出，江西鋰雲母的品位（氧化鋰含量）較低，高的有0.4％-0.6％，低的在0.2％-0.3％，普遍低於四川鋰輝石的品位（平均在1.2％-1.4％左右）和西藏、青海的鹽湖品位，使得從其中提取碳酸鋰的成本普遍高於鋰輝石和鹽湖。

通常而言，從鋰雲母原礦中冶煉碳酸鋰要經過脫泥、選礦、浸出提鋰的過程。有大陸機構測算，其中脫泥的收率是80％，根據原礦品位的不同（若以0.2％-0.55％計算），選礦的收率為60％-85％，浸出的收率為74.29％-83.64％，總收率為35.66％-57％之間，碳酸鋰的完全成本為7萬元／噸-33萬元／噸。

澎湃新聞報導，上述企業負責人透露，目前該公司雲母提鋰完全成本約為30萬元／噸，而受礦石原料配置影響，公司選礦廠50萬噸／年的產能，目前利用率也只在30％-40％左右。

除了碳酸鋰的價格暴跌，鋰電產業鏈上的電解液六氟磷酸鋰，電解鈷、電池級硫酸鎳、電池級硫酸錳等產品價格，近期也呈現全面下跌態勢，停產的也不僅是碳酸鋰企業。

對於停產的原因，尚太科技表示，從需求來看，2023年開年以來，新能源電動汽車增速放緩，動力電池市場受去庫存影響，鋰電池客戶排產不積極，導致整個負極材料市場需求增長放緩甚至疲軟。

從供給來看，經過前幾年行業大幅度擴產，包括行業龍頭企業在內的負極材料廠家均進入產能釋放期，行業以石墨化工序為核心的有效產能大幅增長，整個負極材料行業供需已經反轉，面臨產能過剩的局面。