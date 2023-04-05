領錢時你有碰過這種誇張的景象嗎？一名女網友抱怨，某天去銀行ATM領錢時，發現地上有大量的交易明細被丟在地上，照片曝光後，讓許多網友直搖頭，甚至有人狠酸是「台灣最美風景」。不過也有人指出，某些ATM在無法領款時會自動跳出交易明細，可能適逢假日銀行來不及補鈔，「連假幾乎每家ATM都這樣」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》上傳照片，表示她日前到桃園中壢某銀行ATM領錢，卻發現大量的交易明細散落一地，ATM上方還被放了沒喝完的手搖杯以及空寶特瓶，整體環境相當凌亂。讓原PO不禁大嘆：「不需要明細，為什麼不選擇不列印就好，弄到每次踏進去滿地都是明細，ATM上還有垃圾」，而她更在貼文中使用了捏住鼻子的表情符號，疑似現場的氣味讓人覺得不舒服。

照片一出，引來一票網友痛批，「垃圾丟垃圾」、「這叫做人類超有病」、「台灣最美的風景」、「可能9成是餘額不足，氣到亂丟」、「印了又亂丟，真的超缺德」、「我更搞不懂為什麼要列印？現代人都用網路銀行都有紀錄，根本浪費資源」、「有人就是要到此一遊的感覺」。

不過也有內行網友指出，可能適逢連假銀行來不及補鈔，ATM在無法領款時會自動跳出交易明細，正好現場回收箱也爆滿，才會造成這種慘況，「我跑4家郵局的提款機都是如此」、「有時候會強制印」、「連假幾乎每家ATM都這樣」，然而原PO卻不這麼認為，直說：「我每個月都會去一次，似乎沒遇過這問題啊」。