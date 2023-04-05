我駐匈牙利代表劉世忠2日在臉書分享兒子學校國際嘉年華的照片，但畫面卻驚見將中華民國國旗拿來當攤位的墊桌布，爭議性引發外界批評。民眾黨台北市議員林珍羽5日在《新聞大白話》節目痛批，總統蔡英文政治任命的外交官，推動台灣的專業看不到，只會回頭對台灣政治指指點點，對國家的尊重流於樣板行為。駐匈牙利代表連一點政治外交常識都沒有，拿國旗當墊布，還PO文自得其樂，真的是很丟臉，根本應該召回！

「我覺得對國旗的敬重，其實是要發自內心的尊重！」林珍羽表示，你要尊重你的國家，你要以你身為中華民國的外交官為榮，這個前提下才有可能。但是可以看得出來，只要是蔡英文她的總統令派出去的，基本上都是流於形式的樣板行為。

林珍羽直批，駐匈牙利代表，根本應該召回！「你根本就是在侮辱台灣，在侮辱我們的中華民國耶！」這跟我們台灣的軟實力有什麼關係？台灣的美食、刈包擄獲人心，也不是你的功勞。「你今天拿中華民國國旗當墊布，甚至還把所有飲料壓在上面，請問這個到底給台灣什麼優勢？連一點點政治外交的常識都沒有，還PO文自得其樂？這個真的是很丟臉！」