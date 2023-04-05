蔡英文總統將於美西時間5日（台灣時間6日凌晨）於加州雷根總統圖書館會唔美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），而此次是台灣總統首次在美國領土會見美眾院議長，倍受國際關注。結果中國大陸解放軍官方微博卻在4日釋出一段影片，不但將台灣地圖染成紅色，表達中國「一點都不能少」的主權立場。對此，前大使介文汲5四就表示「這個時間發主要是針對蔡英文和麥卡錫會面，這展現出解放軍的態度」，引發討論。

根據大陸《環球時報》5日報導，清明節海峽兩岸都會追思祭祖，東部戰區4日發布一組追思海報，這組海報凸顯了「宗」「國」「興」三個字，採用主體字眼內涵影射的呈現手法，其中台灣地圖高亮融入中國全圖。有匿名軍事專家分析，「把台灣作為「宗」「國」「興」中的「一點」進行融合式呈現，凸出表達中國「一點都不能少」的主權立場、情感立場、歷史立場。

介文汲5日就在中天節目《頭條開講》中表示，「這個時間發出這樣的圖，我覺得主要還是針對蔡英文和麥卡錫會面，所以這就展現出解放軍的態度，任何國家存在的必要就是維護領土的完整，主權的完整有時候還是靠外交官，領土的完整絕對是要靠軍隊」。

介文汲也指出，「他們用這個圖，很多人一看就懂了，把台灣放在『國』字裡面，就是代表在中國的範圍裡，如果沒有台灣的話，中國的國就不完整了，有很清楚的寓意；而在興的那一點，就是認為『要復興最重要的就是要有台灣』」，介文汲最後更說，這種文宣不管是對內、對外，意涵都非常清楚，「一個軍隊最重要的就是知道自己為何而戰，解放軍東部戰區對內也是把工作任務講清楚，同時也是向外界散佈的重要訊息」。