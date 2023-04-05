「這種人」還想神明保佑賺錢？有男子日前前往南投紫南宮拜拜，竟然在第一停車場發現1輛轎車，竟然直接停在2身心障礙停車格中間的黃網線上，讓他不禁質疑該車主事不是「懶得走」，也表示「停車場空位一大堆，公德心差到不行」；對此，網友也表示「殘障車位兩側空間就是要給人家上下車方便的，這樣實在有過分喔」、「台灣駕駛，有意外嗎？」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，他表示日前前往南投紫南宮拜拜，在第一停車場看見1奇景，有輛轎車直接停在2身心障礙停車位中間的「黃網線上」，他還特地繞去該車前方檢查，發現並沒有「身心障礙證明」，對於該這樣的行為，他也不滿表示「停車場空位一大堆，有這麼懶的走？公德心差到不行」，也認為「輪椅人士根本不能(上)下車」，最後他也拍下照片檢舉。

貼文一出，網友紛紛留言表示「這種人做無德的事還想神明保佑賺錢」、「私人的停車場報警檢舉，警察好像不會受理，只會請停車場管理人勸導而已」、「殘障車位兩側空間就是要給人家上下車方便的，這樣實在有過分喔」、「很扯耶！這樣也能停」、「台灣駕駛，有意外嗎？」、「假日出門通常都是眼睛沒帶出門比較多。只要我方便有什麼不可以」。