美國勞工部4日公布，2月職位空缺數從1月的1,060萬下滑至990萬，低於市場預期的1,040萬個。加上美國商務部公布另一份報告顯示，2月製造業新訂單連二月下降，增添市場對於美國經濟動能減弱的想像。
專家認為，美元回軟與公債殖利率走低，有助於提振黃金對於投資人的吸引力。此外，市場近日瀰漫風險趨避情緒，可望帶動金價更上一層樓，突破歷史新高僅是時間早晚問題。
美國2月職位空缺數跌破1,000萬，創下2021年5月以來最低，顯示勞動市場開始降溫並推升美國聯準會（Fed）升息循環接近尾聲的預期。此消息帶動避險用途的黃金價格周二大漲逾2％並跨越2千美元大關，周三盤中上揚0.3％至每盎司2,025.49美元，改寫2022年3月以來最高。
美國勞工部4日公布，2月職位空缺數從1月的1,060萬下滑至990萬，低於市場預期的1,040萬個。加上美國商務部公布另一份報告顯示，2月製造業新訂單連二月下降，增添市場對於美國經濟動能減弱的想像。
專家認為，美元回軟與公債殖利率走低，有助於提振黃金對於投資人的吸引力。此外，市場近日瀰漫風險趨避情緒，可望帶動金價更上一層樓，突破歷史新高僅是時間早晚問題。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。