美國勞工部4日公布，2月職位空缺數從1月的1,060萬下滑至990萬，低於市場預期的1,040萬個。加上美國商務部公布另一份報告顯示，2月製造業新訂單連二月下降，增添市場對於美國經濟動能減弱的想像。

專家認為，美元回軟與公債殖利率走低，有助於提振黃金對於投資人的吸引力。此外，市場近日瀰漫風險趨避情緒，可望帶動金價更上一層樓，突破歷史新高僅是時間早晚問題。