清明節掃墓是自古以來的習俗，但有網友PO文指責，現在年輕人清明連假有時間出國玩，沒時間掃墓，質疑8年級是不是都叫不動了，引起討論，不少人直言現在骨灰都在納骨塔，隨時可以拜，「時代早就變了」。

網友在PTT八卦版PO文「現在8年級的叫回去掃墓就裝累，出國玩倒是跑第一？」，他表示自己每年清明節例行公事就是回老家掃墓，結果問了2個8年級的同事，都說要出國去玩，沒有人要掃墓，質疑「現在8年級的叫回去掃墓就裝累，出國玩倒是跑第一？」

文章PO出後，許多鄉民認為時代早就變了：「現在都放靈骨塔，誰還在掃墓」、「現在放在塔裡，有時間就去拜，為何一定要等到清明節」、「現代都嘛靈骨塔拜一拜然後家族聚餐，誰跟你掃墓」、「坦白說現在掃墓也都是直接過年親戚聚餐化了啦」、「自己要掃就去掃，別人家的狀況你又不了解」、「自己沒得出國忌妒嗎」、「說白了不就老人聚會」。

但也有少部分人挺原PO：「房子抵押給銀行以房養老，孩子孫子不用繼承了」、「掃不掃墓不是重點，重點是心態扭曲」、「別說掃墓了，過年去跟阿嬤吃飯都叫不動」。