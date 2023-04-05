台灣薪資調升幅度慢，不少人苦無資金投資，一名粗工上網發問，今年底有望達成存款200萬的目標，好奇未來該如何投資運用，引起眾人熱議，更有人悲觀認為200萬太少，通膨很快就會吃掉，只能繼續工作賺錢。

一名做粗工的網友在PTT八卦板發文表示，自己設下儲蓄200萬的目標，預計今年年底會達成，感嘆體力明顯在下滑，考慮未來該如何做才能「用錢滾錢」，有打算把錢投入股市，再找份輕鬆、自己有興趣的工作。

貼文引起網友討論，不少人建議投資方式，「all in股市，0050＋00878各半」、「買5~600新古屋出租，我29要買第三間嚕」、「拚到買個好地段房，剩下保守0050」。

也有人認為現今200萬太少，「200萬請繼續上班」、「才兩百，趕不上通膨和房價，可撥（可悲）」、「存完被通膨吃掉，房子買不起，繳稅繳水電油」、「結婚一次就見底了」、「下一步就是要存500萬」、「不要讓別人知道你有這筆錢」、「絕對不借錢給人，要有醫療險」。