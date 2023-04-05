近來台灣本土鬧蛋荒，農委會拍板引起進口蛋，穩定市場供需，不過藝人林咚咚並沒這項困擾，最近趁著清明連假回台南老家，得知媽媽拿到一堆土雞蛋，弄清真相後，樂得自封為「蛋蛋富翁」，讓粉絲看得很羨慕。

林咚咚4日表示連假回老家看見2個紙箱裝了20多顆土雞蛋，好奇詢問媽媽：「妳哪來這麼多雞蛋？？？」媽媽聽完淡淡回應：「這是我朋友家養的雞生的蛋，還有很多應該明、後天會到」，為此，林咚咚除了PO出雞蛋照片，還打趣說道：「從沒想到土雞蛋是這麼珍貴的伴手禮，要有養雞的朋友，哪有缺蛋的煩惱」，並Hashtag「蛋蛋富翁。」

林咚咚媽媽跟蛋農朋友拿了20多顆蛋。(圖/林咚咚 FB)

貼文曝光後，粉絲們留言回應：「妳成為雞蛋小富翁了」、「我用著羨慕的眼光，看著他將雞蛋搬到車上」、「以後家家養蛋雞，從此大家都蛋蛋自由」，另有粉絲指出台灣再過幾天就將「雞蛋自由」，但漲價的店家絕對不可能降價，讓林咚咚急忙安慰：「世事在變～只能順應而生了，嗚嗚。」

林咚咚跟仙人掌還有2顆巨型蛋拍照。(圖/林咚咚 FB)

其實幾天前，林咚咚也對蛋荒一事發文幽默寫下：「什麼鬧蛋荒？根本就是胡說！看！我這邊就有兩粒大的」，從附上的照片中，可見她站在仙人掌前方拍照，且地板確實擺了2顆巨型白色蛋，巧妙呼應台灣現況，也用正面思考處理生活上的諸多難題。