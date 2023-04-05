矽谷銀行、瑞士信貸連環爆雷，近期銀行業困境牽動經濟衰退隱憂，美國銀行示警，回顧約150年歷史，3個能夠明確顯示經濟衰退到來的指標，已經有2個指標亮起紅燈，而股市卻忽略了這一層風險。

美銀警告，這幾個月以來，市場更加青睞消費類周期型股票，表現優於防禦型股票，然而防禦型股票大多在經濟衰退時跑贏大盤，且很快就會來臨，「投資人該醒了」。

美銀回顧1800年代末期至今的30次美國經濟衰退，3個預警經濟衰退來臨的指標，已經有2個亮起了紅燈。

第一、殖利率曲線轉趨陡峭

美銀呼籲，隨著殖利率曲線變陡，應該進行防範。美銀表示，殖利率曲線倒掛被視為經濟衰退的前兆，從1921年以來，十之八九都是發生在衰退以前。然一旦殖利率持續倒掛後，快速解除倒掛轉趨陡峭，大多意味著離衰退已經不到幾個月。

2年期和10年期殖利率曲線倒掛，已經從最嚴重的負1.07%，逐漸變陡峭至如今的負0.54%。

第二、更嚴格的信貸條件

美銀指出，自1960年代以來，聯準會持續做銀行貸款意願調查，如今已經亮起了紅燈，貸款條件大幅收緊，信貸狀況通常會在經濟衰退前一年左右開始惡化。去年12月首次在疫情以來後收緊信貸，此後情況持續惡化。

第三、聯準會被迫降息

美銀表示，聯準會展開降息就是一個明顯的看跌訊號，處於衰退熊市中，第一次降息後往往會出現25%的下行空間。根據芝商所CME FedWatch顯示，市場預計聯準會將在5月進行最後一次升息，然後6月按兵不動，7月開始降息，預估年底前降息5碼。