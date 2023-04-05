蔡麥會即將於台灣時間明天清晨5點開始，然而裴洛西（Nancy Pelosi）本週一（3）出席紐約市立大學（City University of New York）論壇時，4名男子起來鬧場，稱她讓台灣成為下一個烏克蘭，其中一名鬧場者發推文稱，他和他的朋友們，控訴裴洛西熱衷於讓美國捲入戰爭，使無數人喪生。他們質疑她在伊拉克、伊朗、利比亞和敘利亞等國家的作為，並指責她對北溪天然氣管道的立場。他們聲稱美國金融體系因為她而崩潰，這4位男子都不是華裔人士，陸陸續續都被保全請了出去。

My friends @Noggatone @Burke4Senate @RTSG_pestomime and I confronted @SpeakerPelosi, We reminded her she admitted there were no WMD's, told her that the financial system is collapsing because of her, and that she is going to make Taiwan the next Ukraine pic.twitter.com/352XqvoYjw — Jose Vega — Vote Diane Sare! (@JosBtrigga) April 4, 2023

據推特影片內容顯示，第一名男子站起來質問裴洛西：「你知道，地獄深處對你來說是個非常適合的地方。因為不知道什麼原因，你對把我們拖入戰爭有著極度的著迷。」

他又問：「為什麼你不承認伊拉克沒有大規模殺傷性武器？」「你把我們騙入伊拉克戰爭。你讓我們入侵阿富汗，現在那邊超過90%的人生活貧困，正在死去。」

他指責裴洛西：「為什麼你不說出北溪（Nord Stream）的真相？為什麼我們要摧毀北溪？你讓數百萬德國人失去能源！」「像你這樣的人應該被逮捕。你是戰爭罪犯。」

第二名男子口出穢言對裴洛西表示：「我是來看一個戰爭販子，但你只是個可憐的老酒鬼！發生了什麼事？你去台灣時是在尋找下一個烏克蘭嗎？我們是故意還是意外地炸毀了北溪？」

他口出穢言質問認為像裴洛西這樣的人應該被逮捕，因為她是戰爭罪犯。有多少人在她的名字下有多少人死去。他還提及因伊拉克戰爭而死去的無數人，質問大家是否忘記了伊拉克、伊朗、利比亞和敘利亞。

第三名男子隨後站起來批評，如果不解決600兆美元（約新台幣18305兆）的衍生品問題，《陶德弗蘭克法案》（Dodd- Frank Act）永遠無法成功。他認為這個法案失敗了，我們需要重新實行《格拉斯-斯蒂格爾法案》（Glass-Steagall Act）。

最後一名男子，指責裴洛西在台灣著陸的同時，腦袋盡想著與中國大陸開戰。他不希望在頭上落下核彈，因為他們住在曼哈頓，他聲稱替所有熱愛和平、反對與俄羅斯和中國開戰以及與東方國家發動新的熱戰的人發聲。