蔡麥會即將於台灣時間明天清晨5點開始，然而裴洛西（Nancy Pelosi）本週一（3）出席紐約市立大學（City University of New York）論壇時，4名男子起來鬧場，稱她讓台灣成為下一個烏克蘭，其中一名鬧場者發推文稱，他和他的朋友們，控訴裴洛西熱衷於讓美國捲入戰爭，使無數人喪生。他們質疑她在伊拉克、伊朗、利比亞和敘利亞等國家的作為，並指責她對北溪天然氣管道的立場。他們聲稱美國金融體系因為她而崩潰，這4位男子都不是華裔人士，陸陸續續都被保全請了出去。
據推特影片內容顯示，第一名男子站起來質問裴洛西：「你知道，地獄深處對你來說是個非常適合的地方。因為不知道什麼原因，你對把我們拖入戰爭有著極度的著迷。」
他又問：「為什麼你不承認伊拉克沒有大規模殺傷性武器？」「你把我們騙入伊拉克戰爭。你讓我們入侵阿富汗，現在那邊超過90%的人生活貧困，正在死去。」
他指責裴洛西：「為什麼你不說出北溪（Nord Stream）的真相？為什麼我們要摧毀北溪？你讓數百萬德國人失去能源！」「像你這樣的人應該被逮捕。你是戰爭罪犯。」
第二名男子口出穢言對裴洛西表示：「我是來看一個戰爭販子，但你只是個可憐的老酒鬼！發生了什麼事？你去台灣時是在尋找下一個烏克蘭嗎？我們是故意還是意外地炸毀了北溪？」
他口出穢言質問認為像裴洛西這樣的人應該被逮捕，因為她是戰爭罪犯。有多少人在她的名字下有多少人死去。他還提及因伊拉克戰爭而死去的無數人，質問大家是否忘記了伊拉克、伊朗、利比亞和敘利亞。
第三名男子隨後站起來批評，如果不解決600兆美元（約新台幣18305兆）的衍生品問題，《陶德弗蘭克法案》（Dodd- Frank Act）永遠無法成功。他認為這個法案失敗了，我們需要重新實行《格拉斯-斯蒂格爾法案》（Glass-Steagall Act）。
最後一名男子，指責裴洛西在台灣著陸的同時，腦袋盡想著與中國大陸開戰。他不希望在頭上落下核彈，因為他們住在曼哈頓，他聲稱替所有熱愛和平、反對與俄羅斯和中國開戰以及與東方國家發動新的熱戰的人發聲。
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