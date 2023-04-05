藝人伊能靜是演藝圈著名凍齡女神，55歲臉蛋和身材都保持都相當好，近日她帶著一家15個人到泰國旅遊，她也在社群曬出美照，好狀態根本看不出實際年紀。

伊能靜今（5日）在微博發文，表示帶著公婆、媽媽3位姐姐、再加小孩，一行15人到泰國旅遊，她也感性表示「從一個人奮鬥到完整的大家庭~真的太幸福了」，而雖然老公秦昊沒一起同行，但她也不忘告白「感謝沒辦法到場的秦昊老師，全程隱藏大Boss」。

而伊能靜也曬出一系列旅遊照，她穿上符合當地的服裝，其中一張她站在沙灘上自拍，低胸設計的上衣，讓她渾圓雪乳和深邃事業線都出來見客，搭配背後的夕陽，海天連成一線的景色，畫面相當美麗。

伊能靜和一家人到泰國旅遊。（圖／取自伊能靜微博）

伊能靜女兒已長大不少。（圖／取自伊能靜微博）

網友見狀都紛紛留言「靜姐狀態真是好」、「好自由，好幸福的狀態」、「哇塞，身材好好哦」、「還是那麼美」，粉絲也發現6歲女兒已長大不少「米粒長好快呀」，而老公秦昊也留言「玩得開心~刷我滴(的)卡」，原來這趟旅行的背後金主是秦昊，讓網友見狀也忍不住大讚他是絕世好男人。

其實，伊能靜年過半百仍維持凍齡美貌，讓外界都稱羨不已，不過她之前才發文鼓勵大眾愛任何時刻的自己，強調自己55歲，「真的很愛此刻的自己」，提倡不要歌頌青春，反遭酸民諷：「所以你又為了隱藏55歲花了多少錢在臉上呢」，對此，她高EQ反擊：「我無論任何時刻都愛美，不是這個年齡，從少女時期我就這麼做了，而不是這個年紀才開始」。