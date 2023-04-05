香港女星李芷晴在2018年參加香港小姐選美，雖然在12強止步，但憑著甜美外貌和性感身材進入演藝圈，影視雙棲又會主持，相當有觀眾緣。李芷晴去年在節目《香港小姐再競選》拿下亞軍和最佳進步獎，人氣飆升；豈料，近日她一襲火辣禮服上下都露參加慈善活動，罕見被網友狠批「放錯重點」。

李芷晴昨（4日）受邀出席慈善活動，身穿一襲黑色性感禮服，胸前超深V設計，傲人上圍呼之欲出，裙子下擺更開高衩，一雙美腿若隱若現，整個人性感到不行，雪白肌膚更看似吹彈可破，令人不禁想多看幾眼；而李芷晴平時就不吝嗇在社群展現好身材，讓粉絲大飽眼福。

不過，有一些網友卻罕見不支持李芷晴，因為她昨日出席的是「慈善活動」，打扮過於性感會讓人覺得放錯重點，「一直很喜歡她，但穿衣要看場合啦，有點清涼」、「隨時快掉出來的感覺，在這種場合不太適合」、「會忘了參加什麼活動」。

雖然有人認為李芷晴穿著太火辣，但粉絲都跳出來留言力挺，「這件禮服完全就把妳的優勢放大再放大」、「高貴優雅，很有氣質啊」、「超有魅力的，正到不行」。