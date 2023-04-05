時（台灣時間晚間6時）左右，巴西南部一處托兒所5日發生駭人聽聞的攻擊事件。一名25歲男子翻牆闖入園所後持手斧攻擊幼兒，據報至少4名幼兒喪生，另有4名幼兒受傷、其中1人傷勢嚴重。兇嫌犯案不久之後自首。

英國《每日郵報》報導，這起血案發生在巴西南部聖卡塔琳娜州城市布魯梅瑙（Blumenau）。當地時間日上午兇嫌騎機車到當地一處名為「善牧人」（Cantinho Bom Pastor）的私立嬰幼兒教育中心，猛揮短柄斧頭砍殺正在托兒所後方公園活動的幼兒，至少5名園童死傷，經送往附近聖安東尼奧醫院後，其中4人死亡，1人性命垂危。

In #Brazil At least 4 children have been killed and 4 other injured when a 25-year-old man attacked a pre-school in the southern Brazilian state of Santa Catarina. Police said the man responsible for the attack had been arrested, without providing further details. pic.twitter.com/qKNvu3gDrF — www.anoncandanga.com (@anon_candanga) April 5, 2023

院方證實收治的幼童之中包括嬰兒，這些死傷者的年齡介於「0歲至2歲」。

聖卡塔琳娜州（Santa Catarina）州長梅洛（Jorginho Mello）聞訊後透過聲明致哀：「我收到如此不幸的消息，悲慟不已，這家私立托兒中心遭人闖入，幼兒與工作人員受到攻擊。不幸的時，有4人死亡。我立即下令安全部隊採取行動，人員已到現場，兇手已經就逮。」

攻擊血案發生後，警車、救護車與鑑識人員車輛駛入現場。（圖／路透社）

報導指，兇手犯案後不久就到警察局自首。案發後，托兒所外出現大批人潮，其中不少人是心急如焚的家長，哭聲四起；還有機車騎士闖紅燈，就為了趕往托兒所。

聖卡塔琳娜州刑事調查委員會表示，會立案調查這起兇殘的攻擊事件。有無幫兇、犯案動機，均仍待查明。

美聯社報導，針對校園的攻擊事件在巴西很少見，但近幾年發生頻率明顯增加。上週聖保羅才有一名青少年持刀刺殺女老師，老師不幸身亡，另有多人受傷。

布魯梅瑙市人口大約36.6萬人，以每年舉行的十月啤酒節（Oktoberfest）聞名。