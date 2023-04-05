「在地中年」好誇張！有女子在網上爆料，她表示清明連假期間，因修車廠店休，沒想到開啟監視器卻發現有1男1女用計程車擋住，並開始「辦事」，這樣誇張的行為，讓她痛罵「省房費也不是這樣省的吧！真的只能無言以對」，也提醒這對男女要辦事就去開房間，「舉頭三尺有監視器」，下次記得抬頭看看。

一名女子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳4張從監視器畫面擷取的照片，她說一個「清明連假期間...房間不好訂的故事」，拍攝地點位於桃園市平鎮區某修車廠，有1男1女趁著修車廠連假店休，在門口「嘿咻」，讓她搖頭說「省房費也不是這樣省的吧！還上了一趟廁所， 真的只能無言以對」，她也提醒這對男女，下次辦事可以去開房，「舉頭三尺有神明，下次記得抬頭看看有沒有監視器」。

照片一出，網友歪樓狂敲碗要看影片，紛紛留言表示「好誇張」、「在地中年」、「這才是真正的老司機影片」、「可能在尋找刺激」、「摩登原始人？」、「好特別，求影片」、「比年輕人還懂玩」、「以蒼天為被，以大地為床」、「開眼界了」、「阿姨叔叔玩的比年輕人還嗨」、「現在只要出門在外，舉頭三尺有攝影機」；對此，原PO則拒絕網友表示，不用敲碗、私訊要影片，因內容涉及隱私，故無法外流。