總統蔡英文將在美國時間5日上午10時與美國眾議院議長麥卡錫會晤，引起各界關注，不過前立委郭正亮5日就表示，「蔡英文到了雷根圖書館，確定麥卡錫要見，然後那個邀請卡上面又寫President Of Taiwan，這個麥卡錫已經在幫妳出氣了」，郭正亮更直言「這樣白宮會沒有意見嗎？白宮只是氣在心裡，然後不知道怎麼辦」，引發討論。

郭正亮5日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「這次明顯執政的美國政府，就是非常明顯在打壓蔡英文，那以前有發生過嗎？蔡英文回國還能說『台美關係堅若磐石』嗎？這個打壓的太明顯了，尤其是民主黨」，郭正亮更分析，「為什麼總統府要急著把傑弗瑞（Hakeem Jeffries）的東西秀出來，因為他知道台灣民眾的感覺是什麼，蔡英文到了雷根圖書館，確定麥卡錫要見，然後那個邀請卡上面又寫President Of Taiwan，這個麥卡錫已經在幫妳出氣了」。

郭正亮指出，「麥卡錫在邀請函寫到這麼露骨，這也是空前的，那白宮會沒有意見嗎？白宮只是氣在心裡，然後不知道怎麼辦」，郭正亮也認為，「白宮一定會去關注麥卡錫在雷根圖書館的一些細節，比如說聯合聲明，聯合聲明如果有全銜，一定是按照這個邀請卡來寫，那不就是President Of Taiwan，那拜登搞了半天不就破局了？」

郭正亮最後也說，「如果真的有這個聯合聲明，而且還是全銜的聯合聲明，那這個就是空前，這件事情白宮不會讓他發生；如果真的發生就代表拜登的能力有問題了，前面控場控到這個程度，在這裡已經控不住，就代表拜登的外交的主導權已經沒有了」。