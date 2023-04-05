加拿大YouTuber羅西(Rosie Gabrielle)誤上國道，未料下匝道立刻遭路過騎士硬拔車鑰匙。(圖／影片截圖)

台灣風景優美，不少外國人都慕名前來環島。加拿大YouTuber羅西(Rosie Gabrielle)來台機車環島，因導航設定錯誤，誤上國道，沒想到竟遭路人強硬拔掉鑰匙，引發爭議，幸虧最終平安落幕，沒有出現任何意外。

羅西4日上傳了影片，她來台觀光，租了機車進行環島之旅，但才剛上路，就因導航設定錯誤，不小心騎上國道。當下她也知道自己走錯路，不斷喊著「我麻煩大了，要趕快下國道」。

很快羅西找到了出口，沒想到才剛下匝道，一名穿著黃色雨衣的白牌騎士，就過來狂喊「NONONONONO」，接著伸手強硬拔掉她的車鑰匙，讓她不知所措，趕緊報警求助。警方了解原委後，表示不需要開罰單，貼心幫忙設定導航，帶著她走上正確的路。

影片曝光後，不少人砲轟「熱心民眾」，大罵：「台灣又丟臉了」、「怎麼老是有未開化的野蠻人，以為可以隨便拔鑰匙」、「這沒強制罪嗎？」、「應該提告，那個路人犯法了」、「單手騎車的老三寶，指責別人違規，拔別人車鑰匙，笑死」、「抱歉，台灣落後的交通觀念造成困擾了」。

羅西事後在留言區解釋，為這名路人緩頰，表示對方沒有傷害人的意圖，應該是過於緊張，認為她會再度騎上國道，才會出手拔鑰匙，同時也表示台灣警察相當友善，不像網友說的很可怕、嚴厲，也會更注意不要誤上高速公路。