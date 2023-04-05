清明連假驚見活春宮！桃園市平鎮區一間修車廠今日店休，沒想到上午竟有1男1女開著計程車，停到修車廠門口廣場，褲子一脫當場辦起事來，還上了一波廁所才離去。修車廠人員下午查看監視器傻眼直呼「大白天就發生這種事！省房費也不是這樣省的吧」。

平鎮某修車廠人員今晚將這起離譜事件PO上網，並表示這是「清明連假，房間不好訂的故事」，今日店休，豈料一輛小黃開進修車廠前的廣場停了下來，一下車就開始辦事，還上了一趟廁所才離去，無奈直呼「這位先生小姐，門口你這樣搞，甘丟？省房費也不是這樣省的吧！」

據了解，事發時間為今日上午約10時40分左右，平時店家附近會有奇怪的人經過，所以修車廠人員會定時查看監視器畫面，看有無異狀，沒想到卻發現有陌生男女在店門口上演活春宮。

清明連假最後一天，桃園平鎮某修車廠門口，竟上演活春宮。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

貼文曝光後，隨即引起大批網友關注，紛紛留言「這也太扯了」、「是有這麼猴急嗎」、「我以為小黃壓到人勒」、「車上不好嗎？偏要躺地上」、「我到底看了什麼」，還有不少人開玩笑說「會不會是另一種付車資的方式」、「沒錢只好肉償了嗎」。

內部人員受訪大嘆「心情除了傻眼，應該也很難有其他心情了吧」，沒想到大白天竟會發生這種事，且就在店門口，目前沒有報警打算，仍呼籲應大家應自重。