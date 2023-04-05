台電今年4月起調漲電價，住宅每月用電701度至1001度漲3％，超過1001度則漲10%，然而一名網友發現，有房東疑似默默地跟著台電一起漲價，北部某租屋的夏季電費為「每度電9元」，讓他驚呼：「雙北租屋都這麼慘的嗎，現在是無法可管了？」

原PO在PTT八卦板以「有房東1度電開到9元了，會不會太扯」為題發文，表示他最近有租屋需求，常上網搜尋適合的物件，未料今（5）日卻在某租屋網發現，竟有房東將電費訂為「夏季一度9元、冬季一度7元」，讓他覺得相當詫異，好奇：「雙北租屋都這麼慘的嗎QQ，1度電9元都開得出來，現在是無法可管了嗎？」

房東開出夏季電費每度9元，冬季電費則是每度7元。（圖／翻攝自租屋網）

根據租屋網資料顯示，該物件是位於北部的小套房，約有6坪大，每個月租金6500元，押金2個月，最短租期為一年，提供冰箱、洗衣機、電視、冷氣、熱水氣、床、衣櫃等各式家具，「拎包即可入住」。

對此，鄉民紛紛留言回覆，「這可以檢舉吧」、「一定還有更扯的啦」、「光看照片就完全不考慮了」、「違法就檢舉啊！姑息的人都是共犯」、「10元比較好算啦」、「一度9塊是要搶劫逆」、「不爽不要租！讓市場把它淘汰掉啊」。