台灣夜市食物多樣，是許多情侶約會時的好地方。一對情侶近日前往台北饒河街夜市消費，女方事後記帳發現，2個人4個半小時竟花了1105元，讓她驚呼「逛夜市怎麼可以花這麼多錢啊」。不過許多網友發現，他們一路下來吃了不少小吃，第一餐還是小火鍋的「三媽臭臭鍋」，紛紛直呼其實物價很正常，是他們吃很多才會開銷大。

原PO在Dcard發文表示，她和男友近日前往饒河街觀光夜市，從17時30分一直待到22時，期間很快樂的一直吃各種小吃，結帳時她才發現「錢包很難過」；原PO統計他們吃的小吃與價錢，三媽臭臭鍋340元、地瓜球50元、臭豆腐65元、西瓜汁50元、麵線和肉羹140元、烤肉串110元、蛤蜊100元、凍檸茶和冬瓜茶90元、烤玉米80元、壽司80元，總共花了1105元。

對此，許多人紛紛回應，「正常啊，夜市吃吃喝喝5百就沒了」、「但感覺是你們比較會吃，三媽應該吃完就會有飽足感？」、「還好啦，2個人1千正常物價吧」、「不是…到底是為什麼可以吃那麼多？我光三媽就飽了，還需要逛嗎…」、「三媽吃完還能吃別的也是很厲害」、「有沒有想過是自己的問題」。

不過也有人認同原PO，「吃夜市其實真的超花錢，每樣單看好像還好，但加總起來就超多錢的」、「現在什麼都貴，店家真的是很敢漲，重點是有些東西根本超普沒到那個價格」、「夜市很多都很貴，有時候只有特別想吃某種食物才會去買，不然又要排隊又很熱」。