紐西蘭央行的驚人之舉激勵紐元強彈，升息消息一出，紐元兌美元匯價大漲1.1％，來到0.6383美元，寫下2個月新高紀錄。

紐西蘭央行5日召開貨幣政策會議，將官方現金利率調升2碼，由4.75％升至5.25％，創下逾14年新高水準，經濟學家原先預期央行只會升息1碼。

紐西蘭的利率如今已是十國集團（G10）中最高，超越美國的5％，和加拿大的4.5％。

紐西蘭央行在聲明稿解釋本次升息決定，表示「需求持續大幅超越經濟的供給能力，持續對通膨造成壓力。」央行預期今年經濟成長步伐將會放緩，原因之一是住宅建築活動減少，和利率上升的累計影響。

全球多國央行近來逐漸擔心緊縮貨幣對經濟成長的衝擊，開始放慢升息步伐，但紐西蘭央行依然宣布升息2碼，凸顯各國央行的升息態度分歧。

美國聯準會（Fed）與英國央行在最近例會仍宣布升息1碼，但加拿大和澳洲央行則暫緩升息，以便評估先前緊縮貨幣對經濟的作用。

紐西蘭央行曾表示願意承擔經濟衰退代價，也要控制通膨。紐西蘭去年12月通膨年增7.2％，升幅超越市場預期。在此同時，去年第四季經濟季減0.6％。

紐西蘭近來遭逢天然災害，例如最大城市奧克蘭的水患，以及熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）襲擊，助長短期通膨，加重央行的壓力。

凱投宏觀澳紐經濟學家蘇里亞（Abhijit Surya）指出，紐西蘭央行出人意料的鷹派升息決定，意味著紐國經濟正朝著技術性衰退的方向前進，意即連續兩季負成長。