Fed高層指高通膨難對付 重申對抗決心 22:542023/04/05 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特4日說，通膨仍然太高而難對付，因此可能要到2025年才能把通膨率拉回至聯準會2％目標。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 她重申，雖然聯準會必須處理矽谷銀行倒閉引發的不良影響，以確保金融業的穩定性，但仍會致力對抗通膨。 美經濟軟著陸機率增 成長風格資產獲提振 蔡麥會 白宮促北京勿過度反應 銀行連環爆 葉倫：美銀行法規可能太寬鬆 #對付 #聯準會 #重申 #Fed #高層 也許您會感興趣 推薦閱讀 雜誌精選》FED不承認QT已退場 銀行倒閉壓力仍在 11:302023/04/01 財經 歐元區和美國通膨趨緩 決策者鬆口氣 10:112023/04/01 國際 美3月就業估增25萬人 再添Fed升息壓力 04:102023/04/02 財經要聞 人民幣中間價貶88個基本點 人行逆回購20億 17:232023/04/03 財經 美通膨續降 歐核心CPI創高 04:102023/04/01 全球財經 美升息近尾聲 投資級債布局良機 04:102023/04/05 投資理財 美國科技產業裁掉33萬人 其他產業剉著等 19:142023/04/05 國際 運安會內鬥高層頻出包 陳建仁怒了 04:102023/04/01 社會新聞 日外相重申台海穩定重要性 外交部：有助維護區域和平 20:422023/04/02 政治 靜待台美PMI數據 台股萬六高檔盤整 04:102023/04/04 財經焦點 美軍於敘利亞發動攻擊 擊斃伊斯蘭國高層領導人 20:192023/04/04 國際 美元拐點到 非美貨幣Q2看漲 04:102023/04/05 財經要聞 蔡英文參訪馬雅文化遺址 重申台瓜邦誼永固：三千年也不為過 07:562023/04/02 政治 遭北京逮捕日企高層現況曝光 日駐陸大使館已探視 15:142023/04/05 國際 私菸全員大升官 04:102023/04/02 時論廣場 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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