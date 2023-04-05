新北市新店區93歲老婦今（5日）晚間，被外傭發現鼻子貼有膠帶，嘴邊留有綠色嘔吐物，倒臥在房間內失去意識，嚇得外傭連忙報警尋求協助，警消獲報趕抵現場後，立即將老婦送往醫院搶救，但最終仍宣告不治；據了解，該老婦為台灣大學政治系學者、明姓教授之母，目前新店警方已介入調查，詳細事發原因仍有待釐清。

據了解，這名93歲老婦平時與外傭住在新店區環河路某社區內，外傭昨（4日）休假離家後，中途還曾與老婦通電話，但今晚6時許他收假返回老婦家時，卻發現老婦身穿紅衣倒在房內失去意識，且鼻子用膠帶封住、嘴邊還留有綠色嘔吐物，嚇得趕緊向鄰居求救。

警消獲報後趕抵現場，立即將老婦送醫急救，然而最終仍宣告不治，警方也封鎖現場展開調查；據悉，該名老婦是台灣大學政治系學者、明姓教授，警方已連絡他前來製作筆錄，現場也無發現遭破壞或打鬥痕跡，後續依程序報請台灣台北地檢辦理刑事相驗，詳細事發原因仍有待警方釐清。