經濟學家上修德國今年經濟成長預測 23:062023/04/05 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基於供應鏈瓶頸減輕和能源價格下跌，德國經濟學家上修今年的經濟成長預測。根據Ifo經濟研究院5日公布，經濟學家預估今年經濟可望成長0.3％，相較於先前預估的萎縮0.4％。不過經濟學家將明年的成長率由1.9％下修至1.5％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德法西工業生產開高 預告歐經濟復甦轉強 中國經濟解封助攻 世銀上修東亞經濟成長預期 供應鏈問題改善 美國Q1新車銷售有望成長 #經濟學家 #上修 #經濟成長預測 #德國 #供應鏈 也許您會感興趣 推薦閱讀 英王查爾斯赴德下院演說 讚兩國團結挺烏抗俄 05:232023/03/31 國際 德國聯邦救難犬協會 參訪台中動物之家后里園區 12:002023/04/02 生活 《國際經濟》食品猛漲 德國3月通膨降溫但高於預期 10:382023/03/31 財經 德國妹讚「台人超會背東西」 她九九乘法表記不完 數學考8分 16:552023/03/31 生活 難民出頭天 德國選出首位敘利亞裔市長 14:452023/04/05 國際 德外長4月中首度出訪北京 中國戰略可望成為焦點 13:012023/03/31 國際 陸加速復甦 世銀上修東亞今年經濟成長 04:102023/04/01 財經要聞 韓國通膨放緩 暫停升息機率增 04:102023/04/05 全球財經 德國百靈PowerBlend 9調理機上市 04:102023/03/31 時尚消費 拼多多組織調整 聯合創辦人趙佳臻任聯席CEO 21:032023/04/04 財經 責任供應鏈引導下 資誠：企業應重視ESG及勞動人權 15:252023/03/31 財經 對話連福隆教授 黃韻庭談亞投雙會新展望 04:102023/04/02 生活新聞 德企在中投資規模創新高 經濟依賴風險升溫 18:352023/04/02 財經 裝備缺口2030年前難補足 德防長：將不再援烏武器 16:532023/04/02 國際 《國際金融》擔憂新金融危機 德國人撤回海外存款 13:282023/03/31 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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