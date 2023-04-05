基於供應鏈瓶頸減輕和能源價格下跌，德國經濟學家上修今年的經濟成長預測。根據Ifo經濟研究院5日公布，經濟學家預估今年經濟可望成長0.3％，相較於先前預估的萎縮0.4％。不過經濟學家將明年的成長率由1.9％下修至1.5％。