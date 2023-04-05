驚見銀行ATM慘淪垃圾堆！桃園市一名女子昨日到中壢某間銀行領錢時，發現驚人一幕，機台周邊地面，大量明細表散落一地，還有飲料杯和口罩等垃圾。照片曝光後引發網友熱議，紛紛狠酸這是「台灣最美的風景」。

該名女子昨日深夜在臉書社團「爆廢公社」發文大嘆，不需要明細表為什麼不選擇不列印就好，每次踏進去滿地都是明細表，連ATM機台上都還有其他垃圾。畫面中可見，ATM機台附近地上，滿滿的廢棄明細表，甚至還有民眾將沒喝完的手搖杯隨意丟棄在此。她分享，她每個月都會到此存錢，真沒遇過乾淨情況，只是這回垃圾量真的太多，令她相當傻眼。

貼文一出立即引起熱議，網友紛紛大酸「還以為撒冥紙」、「台灣的日常」、「有夠沒水準」、「垃圾人丟垃圾的方式」、「有的裡面還有狗大便！我都傻眼！搞什麼鬼」。但也有人說明，有可能是因為清明連假，銀行ATM來不及補鈔票，機台才會自動生出明細表。

記者今晚實際走訪該銀行ATM，發現地上的明細表似乎不減反增，不僅每個機台都被貼上房屋貸款廣告，現場還有寶特瓶、竹籤、橡皮筋、口罩和許多廣告單等垃圾，且的確有機台是「無鈔可領」的狀態，會自動印出明細表。