澎湃新聞報導，浙江溫州警方5日上午通報廣受關注的「金姓女留學生在泰國遇害」案3名嫌疑人已被刑拘，均為河北邢台人。浙江省溫州市蒼南縣被害人家屬稱，並沒有網上傳聞「家屬不願意轉帳導致女孩被害」情況，根據泰國警方推斷的死亡時間，涉嫌人在向被害人的父親發勒索訊息前，早已將「小金」殘忍殺害。

澎湃新聞報導，20歲的被害人「小金」是獨生女，父母都是音樂老師，她也走上了學音樂的道路。3月8日，她入境泰國，就讀於曼谷吞武里大學音樂系大三。此前，因為疫情，她都線上學習。家屬稱，到了泰國後，她幾乎每天都會跟爸爸媽媽打視訊或語音電話聯繫。

此前泰國媒體報導，「小金」父親在3月29日收到女兒雙腳被捆照片，對方索要50萬元人民幣贖金。不過，親屬表示，小金父親是3月31日上午10點59分才收到勒索訊息，當天，小金爸爸突然收到來自小金的微信（嫌犯控制了小金手機）。

澎湃新聞報導，家屬展示這條微信訊息：「你女兒在我手中，限時三小時，準備50萬，三小時之後聯繫你。」這條訊息之後，是一張小金被手腳捆綁，嘴巴被膠帶綁住的照片。

家屬稱，小金爸爸收到了這個訊息和照片之後特別震驚。之後的聊天記錄顯示，小金爸爸曾多次回撥語音及視訊均或被掛斷，或無人接聽。之後，小金爸爸聯繫了泰國學校的老師，他們向泰國警方報警。

小金是住校生。案發後校方開始查閱監控，發現小金最後一次在校園出現的時間是3月28日。

「所以不是網上傳的家屬收到簡訊，家裡拒絕付款導致女兒被殺。實際上，我們連一句話一個語音都沒有收到，她就這麼被害了。」親屬稱，小金遺體在當地時間4月1日被發現，泰國警方初步判斷小金死亡3到4天，推斷小金是於3月28日到29日間死亡。也就是說，嫌犯疑似在殺害小金後，再控制小金手機進行敲詐勒索，「比大家想像中的更惡劣，更沒有人性。」

據泰國《考蘇得英文報》報導，當地時間4月1日，泰國暖武里府警局接到報案，在某街道附近香蕉林中發現一塑膠袋，裡面裝有一具女屍，手腳被捆綁且有被毆打的痕跡。

泰國警方初步調查，死者為此前失蹤的22歲（實際是20歲）中國留學生JinCan（音譯）。根據報導，按照現場發現的屍體狀況，這名女留學生應該已經去世3天左右。身上有勒痕，還有被毆打痕跡。