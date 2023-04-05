總統蔡英文出訪二度過境美國，與美眾議院議長麥卡錫的會面眾所矚目。民眾黨台北市議員林珍羽5日在《新聞大白話》節目強調，蔡這次出訪在一中原則下委屈求全，美國連任何頭銜都不給她，僅在聲明稿上寫了台灣的總統，美國只是為了顧全國際上的面子去宣示主權，表示不會被中國大陸左右，其實美國對任何國家都會這樣。但兩個抗中勢力，美國共和黨及台灣執政黨，這次其實完全失分了，完全沒有達到所謂的抗中保台。

林珍羽表示，不管馬英九或蔡英文，只要能提升台灣的國際能見度，任何一個台灣人都樂觀其成。但可以看得出來，這次在中美的較勁之下，蔡英文這次的出訪，絕對是委屈求全的出訪。第一個，美國國務院直接就告訴妳了，即便妳最後一搏要跟麥卡錫見面，國務院也直接發出聲明了，這一次是以私人的身份，他連任何一個頭銜都不給妳，即便「台灣的總統」在他的聲明稿上雖然寫了，但是在一中的原則之下。

「是私人的拜會，還是閉門拜會。」林珍羽提到，即便有160個國家的媒體去看，最終也只是拍拍妳進去的畫面，僅此而已。妳對台灣有什麼加分？我們看不見！

林珍羽指出，兩個抗中勢力，美國的共和黨以及我們台灣的執政黨，這次他們其實完全失分了，完全沒有達到抗中保台的這件事情。美國為了要顧全他的面子，不管怎麼樣一定要霸氣地宣示他們的主權。即便他在一個中國的原則之下，告訴你：我要見誰，那是我的主權，你沒有資格來去左右我！美國不管見誰，都會是用這樣的態度。

林珍羽強調，民進黨真的不需要去多大肆地告訴大家：我們的民主之友，他們是多麼地去宣示主權，即便他們見蔡英文，也不會被中國左右！其實美國對任何國家都會這樣，不是只對妳蔡英文而已，所以不需要自己非常開心說：哇～你看美國替我們喊話了！其實不是的，美國只是為了他國際上的面子，同時告訴中國：你不要插手，我們該見的，我也會給你面子！所以他必須要去做這樣的宣示。

林珍羽直言，這次蔡英文的畢業旅行，她用委屈求全的方式去見麥卡錫，而且還是在一中原則之下，印證了小國在國際間的困難，連我們現任元首訪美都這麼困難了，接下來的柯文哲，一定也會非常辛苦。