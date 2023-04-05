陸委會5日晚間發布新聞稿，針對中共宣稱將對兩岸直航及小三通船舶實施現場檢查，表達強烈不滿及嚴正抗議。陸委會也說，若陸方執意採取片面無理作為，後面衍生的相關責任必須由陸方負擔。

陸委會新聞稿指出，針對5日中國大陸福建海事局公布啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動，揚言其海事執法人員將對兩岸直航貨船、小三通客貨船實施現場檢查一事，陸委會表示，陸方作為係蓄意升高兩岸緊張情勢，影響區域和平穩定，且明顯違反兩岸海運協議及海事通用慣例，將對兩岸間的交通正常往來產生嚴重不利影響，我方已向陸方表達強烈不滿及嚴正抗議。

陸委會強調，疫後逐步恢復兩岸健康有序交流，是我方持續推動的政策方向，惟若陸方執意採取片面無理作為，對兩岸正常交流製造阻礙，我方勢將被迫採取相應作法，後面衍生的相關責任必須由陸方負擔。

今日稍早，大陸福建海事局宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，宣布對小三通客運航線等處水域展開巡航巡查，針對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。行動將為期3天。