前總統馬英九今天率訪問團在上海參訪，晚餐後前往上海音樂廳，聆賞中國最早成立的現代大型民族樂團--上海民族樂團演出《兩岸一家親，民樂詠中華》。（照片由馬辦提供）

前總統馬英九一行今天傍晚會見中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧。晚間陳吉寧宴請馬前總統，兩人互贈禮物。（照片由馬辦提供）

前總統馬英九一行今天傍晚會見中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧。晚間陳吉寧宴請馬前總統，兩人互贈禮物。（照片由馬辦提供）

前總統馬英九一行今天傍晚會見中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧。晚間陳吉寧宴請馬前總統，兩人互贈禮物。（照片由馬辦提供）

前總統馬英九一行今天傍晚會見中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧。晚間陳吉寧宴請馬前總統，兩人互贈禮物。（照片由馬辦提供）

前總統馬英九今天(5日)中午率訪問團一行從重慶飛抵上海，晚餐後前往上海音樂廳，聆賞中國最早成立的現代大型民族樂團--上海民族樂團演出《兩岸一家親，民樂詠中華》，由指揮名家湯沐海指揮。曲目富有歷史縱深與中華文化情懷，表演最後，樂團特別加演一曲著名的台灣民謠《望春風》，讓馬前總統與團員都沈醉在濃濃的思鄉情，展現兩岸綿延的情誼。

由於樂團表演精彩至極，全場歡聲雷動，馬前總統還親自登台，一一與團員握手，並親切邀請他們來台。馬前總統在離場時，特別向羅小慈團長表示，餘音繞梁，三日不絕，表達了對音樂的肯定。

此外，馬英九一行今天傍晚會見中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧。晚間陳吉寧宴請馬前總統，兩人互贈禮物。

陳吉寧準備了記載台灣歷史的《台灣府志》珍本，並說明該書非常全面地記載了台灣的風景、歷史、地質等，特贈此書作為一個特別的紀念。同時，該書原稿是特別搶救回來，已經成為上海博物館的孤本，也讓這份禮物別具意義，令馬前總統相當感動。