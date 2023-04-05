鈔票掉出來，說法情境就又不同了！有男子2月份騎車行經桃園市龜山區萬壽路一段上，因外套口袋內的寶特瓶不慎掉到路面，遭到後方騎士拍下並舉發，他近日收到罰單，一看到罰款金額9千元嚇傻了，上網抱怨「政府你會不會太扯了，飲料放口袋掉出來，你給我開9000..」；對此，網友也表示「9000著實離譜」、「第一次聽到一瓶飲料也叫貨物！笑到流眼淚」。

一名男子在臉書社團「樹林人」發文，並上傳罰單照片，他表示「政府你會不會太扯了，飲料放口袋掉出來，你給我開9000(元)...」；從原PO上傳的罰單畫面可見，疑似寶特瓶的物品，從騎士左邊外套的口袋掉出，正好被左後方的騎士拍到並檢舉，另外，從罰單的內容可見，違規時間在今年2月23日，違規地點於桃園市龜山區萬壽路一段上，其違規事實是「所載貨物掉落(一般道路)」，並依道路交通管理處罰條例第30條1項02款005，對車主開罰9千元。

男子騎車不慎將外套口袋內的「飲料」掉出，卻遭舉發罰9千元。（翻攝自臉書樹林人/網友簡先生授權提供）

貼文一出，網友紛紛留言表示「申述看看，順便看看哪個人檢舉的，分享一下」、「重點是別人檢舉，審查警員也誇張，這樣單也開出來」、「同理而論皮夾，手機掉了也是9000，因為後車壓到也會跌倒。笑到冰軌」、「9000著實離譜」、「第一次聽到一瓶飲料也叫貨物！笑到流眼淚」、「滿街都是檢舉人真的受不了」、「鈔票掉出來，說法情境就又不同了」。