總統蔡英文出訪，大陸宣布進行啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，有媒體報導，央視新聞5日公布一段大陸海巡06艦巡邏畫面，中間有照到一處陸地，疑似就是台灣近海，暗指該艦非常靠近台灣，對此海巡署晚間澄清，經查該畫面的陸地，應該是大陸沿岸而非台灣。對此，前大使介文汲5日就表示「中國大陸正在一步一步落實對台灣主權的實踐，這是一種主權的實踐」，引發討論。

介文汲5日在中天節目《頭條開講》中表示，「因為海巡船不是軍事艦艇，在國際法上它是行使公務的船艦，就跟現在釣魚台中國大陸的海警船幾乎一樣」，介文汲也強調，「這是一種主權行為，這是在你有權利的水域巡航，事實上在《聯合國海洋法公約》規定，各沿海國可在其沿海設立二百海里專屬經濟海域（Exclusive Economic Zone,EEZ），而這是一種公務船隻，在這兩百海里都是可以行使主權的」。

介文汲最後也說，「若是要說領土延伸的話，那應該就是說十二海里」，介文汲最後也提及，「這種巡航船是有極強的主權象徵，所以我覺得這種主權行為，中國大陸正在一步一步落實對台灣主權的實踐，這是一種主權的實踐」。

而對於大陸海巡06艦的巡邏畫面，海巡署表示，經檢視後，海巡06從艦上拍攝影像看到陸地，應屬中國大陸沿岸區域。海巡署指出，將與國防部共同協力加強海域聯合情監偵作為，掌握全般狀況以確保我國海域安全。我們不會主動讓問題複雜化，也期待中國大陸不要影響台海及亞太地區之安全與穩定。