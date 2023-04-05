智遊網4日為iOS的使用者推出這項新服務，語言僅限英語。智遊網的發言人表示，公司也計劃為Android的使用者引進這項功能，不過推出時程未定。

智遊網執行長柯恩（Peter Kern）受訪時表示，ChatGPT是一項搜尋工具，是新的思考、搜尋和體驗方式。

智遊網先前也在平台採用其他人工智慧技術，像是設立客服機器人，協助旅客解決產品訂購後的任何問題。此外，智遊網的機票價格追蹤功能是由人工智慧和機器學習技術趨動。

值得一提的是，ChatGPT和微軟的Bing搜尋引擎雖然都能提供旅遊規畫建議，不過兩者的結果並不一致。《華爾街日報》在測試中發現，兩個平台有時可能提供不正確的資訊，也無法提供端對端的體驗，意即無法直接在聊天平台訂購行程。

智遊網表示，ChatGPT工具會自動將對話中的推薦酒店儲存到應用程式內的旅行項目。智遊網最終希望將這項功能拓展至班機、租車和活動訂購。

有別於Bing等其他AI平台，智遊網的ChatGPT功能允許開放式的對話。智遊網在軟體建立「護欄」（guardrail），防止不恰當的對話，並在使用者提出非旅遊相關問題時，將對話導回旅遊主題。

至於使用者關心的隱私問題，柯恩表示，使用者在智遊網的應用程式與ChatGPT對話，智遊網不會與OpenAI分享使用者的個資，不過智遊網有可能在內部使用這些資訊，以便將顧客體驗個人化。