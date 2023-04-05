外媒引述消息報導，蘋果近日要求企業零售部門員工重新應徵職務，否則就會遭到裁員。雖然外界無從得知詳細裁員人數，但估計人數不多，且大多是負責全球蘋果專賣店開發及維護的團隊成員。這些員工分布在美國、歐洲及亞太地區。
去年以來蘋果執行長庫克已經嘗試過各種方式節約成本，包括他自己減薪40％、延後發放績效獎金、暫停招募新血，並減少非必要之員工差旅。瑞士信貸分析師克羅斯（Shannon Cross）表示「蘋果本質上相當節儉」，管理高層對股東資金的運用向來錙銖必較，確保資金投入最有成長潛力的市場。
去年以來全球央行升息打擊經濟前景，已迫使各行各業裁員以對。繼臉書母公司Meta、亞馬遜、谷歌等科技大廠宣布大規模裁員後，蘋果也打破慣例在近日裁掉企業零售部門少數員工。
外媒引述消息報導，蘋果近日要求企業零售部門員工重新應徵職務，否則就會遭到裁員。雖然外界無從得知詳細裁員人數，但估計人數不多，且大多是負責全球蘋果專賣店開發及維護的團隊成員。這些員工分布在美國、歐洲及亞太地區。
去年以來蘋果執行長庫克已經嘗試過各種方式節約成本，包括他自己減薪40％、延後發放績效獎金、暫停招募新血，並減少非必要之員工差旅。瑞士信貸分析師克羅斯（Shannon Cross）表示「蘋果本質上相當節儉」，管理高層對股東資金的運用向來錙銖必較，確保資金投入最有成長潛力的市場。
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