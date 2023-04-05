嬌生旗下專門處理爽身粉官司的LTL管理公司近日重新向美國破產法院聲請破產保護，若經法院核准破產，將在未來25年內支付89億美元和解金，但嬌生依然堅持公司沒有違法，並強調嬌生嬰兒爽身粉是安全的產品。
嬌生全球法務部門副總裁哈斯（Erik Haas）表示：「嬌生仍舊認為嬰兒爽身粉遭受的指控似是而非，缺乏科學證據。」他表示嬌生選擇賠償並和解是為了避免費用昂貴又耗時的訴訟過程繼續打擊嬌生商譽。
嬌生嬰兒爽身粉被控含有致癌物的官司纏訟多年，近日終於有希望落幕。嬌生稍早提出價值至少89億美元的和解方案，並獲得超過6萬名索賠者支持，將等候破產法院裁決。
嬌生旗下專門處理爽身粉官司的LTL管理公司近日重新向美國破產法院聲請破產保護，若經法院核准破產，將在未來25年內支付89億美元和解金，但嬌生依然堅持公司沒有違法，並強調嬌生嬰兒爽身粉是安全的產品。
嬌生全球法務部門副總裁哈斯（Erik Haas）表示：「嬌生仍舊認為嬰兒爽身粉遭受的指控似是而非，缺乏科學證據。」他表示嬌生選擇賠償並和解是為了避免費用昂貴又耗時的訴訟過程繼續打擊嬌生商譽。
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