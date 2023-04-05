蔡英文總統出訪中美洲友邦，把握回程過境洛杉磯的機會與美國聯邦眾議院議長麥卡錫會面，「蔡麥會」即將於台灣時間6日凌晨1時開始。此前中方已多次放話「堅決反對」這場會面，就在蔡麥會登場之前，中國大使館向麥卡錫與即將同場會晤蔡總統的兩黨眾議員發出語帶威脅的信函，

美國福斯新聞網5日報導，政治新聞網站《酒杯新聞》（PunchBowl News）取得一封寄自中國駐美大使館參贊李香（Li Xiang，音譯）的電郵，收件人是聯邦眾議院議長麥卡錫與即將與麥卡錫一同會晤蔡英文的聯邦眾議員。這封信件長達4頁，通篇傳達「記取裴洛西教訓」的態度，他警告，這場會面會帶來某些後果，用詞曖昧模糊。

電郵寫道：「我必須言明，面對公然挑釁，中國不會坐視不管，很可能會採取必要且堅決的行動，以回應此一不受歡迎的情況。讓我們一同設法避免這樣的事情發生。」李香直言：「眾議院前議長裴洛西去年訪台後引發中美關係的嚴重危機，這場教訓必須牢記。」

蔡英文總統出訪中美洲友邦，去程利用過境紐約的機會低調訪問。（圖／路透社）

中方在4日已透過駐洛杉磯領事館發言人特別向麥卡錫發出警告，麥卡錫與蔡英文若真的見了面，此事將違反「一中原則」政策：「倘若麥卡錫議長忽視國際社會對於一中原則的廣泛支持、拒絕從他人的錯誤記取教訓、堅持玩『台灣牌』，這無疑將更加傷害中美關係，甚至強化中國人民原本即已強大的決心、願意為國家統一團結戰鬥。」

去年夏天，裴洛西（Nancy Pelosi）以時任美國聯邦眾議院議長身分閃電訪台，引發北京當局極度不滿，在台海周邊多次進行海空軍演模擬登陸台灣行動。