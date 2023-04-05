台積電法說會倒數計時，內外資大型研究機構近期對台積電短線、長線關注熱度開始提高，短線以第二季營收季減幅度、智慧機銷售逆風何時消散為主軸，長線議題則毫不意外圍繞在人工智慧（AI）加速發展，對高效能運算（HPC）發揮強力帶動效果的面向上。

外資圈人士不諱言，台積電本次法說會將釋出的短期營運展望，外資券商多以較保守心態看待，從高盛、瑞信、摩根大通證券近期示警庫存調整延續，或是需求復甦恐不如預期的觀點中，可見一斑。

瑞銀證券亞太區半導體分析師林莉鈞最新便提醒，台積電會否於最新法說會中下修全年營收財測，絕對是火線焦點。

外資看台積電法說會重點包括：

一、台積電對去化庫存循環的預期與下半年起的成長軌跡看法？

二、生成式AI帶動的HPC能見度與成長潛力？

三、最新資本支出展望？

四、將海外擴張、美國補貼都考慮進去後，如何看待獲利前景？

五、3奈米製程量產與客戶升級進度？

瑞銀證券估計，台積電第一季獲利將達財測上緣，第二季營收則可能季減8％，與瑞信證券所估第二季營收衰退幅度一致；至於2023年全年營收，基於第一季表現略優於預期，以美元計價，瑞銀將年減幅度由2.3％縮窄至1.5％。