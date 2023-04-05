網友拍下對面鄰居阿嬤在路旁擺花盆、腳踏車；機車占車位，這樣的舉動也讓其他網友傻眼表示「看了都累」。（翻攝自臉書爆怨公社）

買房送門前那塊路？有網友在拍下對面鄰居要路邊停車，1名紅衣服阿嬤竟然開始「大動作」移花盆、移機車、移腳踏車，然後才將休旅車停好，他也表示，當車子開走後，就將花盆、機車、腳踏車擺回去「占位」，讓他非常傻眼；對此，網友看了也搖頭「台灣最美麗的風景，盆栽、破腳踏車、破機車，佔車位三寶」、「這樣搬看了就好累」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳2段影片，從影片中可見，在某社區旁道路，有輛休旅車要路邊停車，就看見一名穿著紅衣服的老婦人，幫忙將路旁的花盆陸續移開，並且把橫停路旁的機車與腳踏車移開，讓該休旅車能順利的停車；對此原PO也在貼文寫下「買房子送馬路，車開走就擺花盆，他說他家門口所以他有優先權」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「台灣一堆這種人，有的還會馬上出來趕人」、「申請劃紅線，都不要停」、「那你一定吃過他們家的鱉所以才知道」、「真是辛苦了，停車要移這麼多東西」、「這不累嗎？整天搬那些花就飽囉」、「感覺是豪宅，但連停車位都沒有」、「買房送門前那塊路」、「台灣最美麗的風景，盆栽、破腳踏車、破機車，佔車位三寶」、「這樣搬看了就好累」。