女星熊熊經常在談話性節目分享生活，近日她上小楨跟羅時豐主持的《今晚開讚吧》，就分享自己曾不小心帶錯護照一事，但故事太離奇也讓海關超傻眼，不只出國忘記帶護照，就連工作要到台中都會忘記帶車票，健忘的個性也讓她的經紀團隊好擔心。

熊熊透露她帶了一本註銷的護照去，結果才發現那是先前以為不見的護照。（圖／翻攝自今晚開讚吧）

熊熊分享自己有次要出國，到了機場過海關被拒絕，才發現自己帶到了一本被註銷的護照，她就跟海關解釋原本以為不見了，因此請朋友去幫忙辦了一本，結果朋友意外往生就沒有拿到新的護照，原本這本也被註銷。但海關聽完她的故事覺得太過離奇，「妳這故事很離奇喔，妳可能要去跟外交部說。」，這樣的說法也讓節目來賓都笑翻。

海關聽完熊熊的護照故事後，就覺得這太離奇。（圖／翻攝自今晚開讚吧）

熊熊也提到某次搭高鐵出台中外景節目的糗事，那時妹妹提前幫忙買票，還放在桌上壓好，結果準備搭車時，才發現忘記帶了，只好重新買票，結果一轉頭，同行藝人拿著票說：「熊熊，妳的票在我這兒」，原來她怕忘記，請對方幫忙買票，等於一人拿了3張票，白花了許多冤枉錢。

其實，熊熊去年到北歐旅遊時，也弄丟洗面乳、洗髮精跟短褲，最離譜的是，還把手機給搞丟，迷糊性格令助理一直很擔心她，因此她也自嘲今年健康檢查時，順便檢查一下腦部有無受損。