大陸「三六零安全科技股份有限公司」日前發布關於股東權益變動的提示性公告，指公司實控人周鴻禕4日與胡歡經友好協商，已辦理解除婚姻關係手續，並就股份分割等事宜作出相關安排。根據2人簽訂的協議書，男方擬將其直接持有的公司4.47億股股份（約占公司總股份的6.25％）分割至胡歡名下，價值近人民幣90億元（約新台幣400億元）。

《澎湃新聞》報導，相關負責人表示，「這是一次私人關係的調整。該調整不會導致公司控股股東、實際控制人變化。360集團實際控制人仍為周鴻禕，表決權比例為52.45％。周鴻禕與其一致行動人在未來12個月內沒有減持計劃，胡歡在未來6個月內不增持及減持上市公司股份。且因胡歡未在360集團及其子公司任職，本次變動對公司經營管理無實質影響。」

公告顯示，權益變動前，周鴻禕直接持有公司8.21億股股份，占公司總股本的11.49％（剔除回購專用賬戶中的股份數量後的比例為11.73％）；並通過奇信志成間接持有公司股份。本次權益變動後，周鴻禕直接持有公司3.7億股股份，約占公司總股本5.24％（剔除回購專用賬戶中的股份數量後的比例為5.35％），通過奇信志成間接持有公司股份未發生變動；胡歡擬直接持有公司4.47億股股份，約占公司總股本6.25％（剔除回購專用賬戶中的股份數量後的比例為6.38%），成為公司持股5％以上股東。

公告稱，胡歡未在公司及其子公司任職，也未參與公司的生產經營管理。本次權益變動對公司的經營管理沒有實質影響，不存在損害上市公司及其他股東利益的情形。

公告指出，公司控股股東仍為天津奇信志成科技有限公司，實際控制人仍為周鴻禕，二者互為一致行動人。本次權益變動後，二者合計持有公司股份數量為36.7億股，約占公司總股本51.38％；剔除股份回購專戶中的股份數量後，二者合計持有公司表決權比例為52.45％；本次權益變動對公司的經營管理沒有實質影響。

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