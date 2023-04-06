台中市靜宜大學傳出一名20歲的林姓女大生在3月29日失蹤，家屬在過程中透過各種方式都無法聯繫上林女，加上女大生住處的監視器壞掉苦無線索，截至今（5）日都沒消息。警方指出調閱校方監視器，發現林女29日自校門口走出，家屬只能尋求網友協助，「請各位協尋、轉發，謝謝」。

台中20歲林姓女大生失蹤8天！社群軟體移被控制 家屬心急PO文找人。（圖／翻攝自臉書社團沙鹿之美）

林女家屬4月5日在臉書社團「沙鹿之美」發文表示，女大生自3月29日開始失蹤，住處監視器壞掉無法查閱行蹤，林女於沙鹿失蹤，家人嘗試以電話、社群帳號聯繫林女卻沒有下文，懷疑女大生遭人控制，家屬擔心林女遭到人蛇集團控制，上網公布林女特徵，身高155公分、近視戴眼鏡、年滿20歲、靜宜大學大二生、留著齊瀏海、馬尾，「不排除對方是人蛇集團的可能，失蹤地點於台中市沙鹿區，請各位協尋、轉發，謝謝」。

根據清水分局警方指出，他們接獲家屬報案後立刻調閱學校的監視器，發現林姓女大生最後身影是在上個月29日從校門口走到對面街道，正持續調閱監視器畫面搜查中。此外，家屬有提供林女電話號碼，警方通報電信公司，查出女學生的手機已24小時關機，無法定位，仍在追查中，並發布緊急協尋。

另外據《ETtoday新聞雲》引述靜宜大學校安中心的說法，證實女大生失蹤的消息，並表示目前確實並無後續進度，跟家屬保持密切聯繫，由警方積極調查中，若民眾有發現林女可與校方校安中心聯繫。

家屬全文。（圖／翻攝自臉書社團沙鹿之美）

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