融合華人世界的公益慈善獎項的愛心獎，2006年由林添茂主席創辦，甄選範圍包含全球華人、法人慈善/公益團體，每屆6-8名，17年來共選出海內外106位實至名歸的得獎者。

本屆甄選範圍首次由個人遍及法人團體，逐步實現愛心無分國界、種族、宗教的目標；第18屆‧2023的8名得獎者(含團體)，獎金提升至美金18萬元，全額用於參選地區公益慈善專案，讓更多弱勢族群受惠。

本獎成立以來，全球得獎者共106名，歷屆部分名單如下：

1.台 灣 (共37名)

證嚴法師 (慈濟慈善事業基金會)

星雲大師 (佛光山文教基金會)

王建煊 (浙江省新華愛心教育基金會、台北市無子西瓜社會福利基金會)

張淑芬 (台積電慈善基金會)

林志玲 (志玲姊姊慈善基金會)

王文淵 (王詹樣社會福利慈善基金會)

高秉涵 (抱逾百老兵骨灰壇回鄉律師)

陳樹菊 (《富比士》雜誌選為亞洲慈善英雄)

2. 香 港 (共43名)

陳守仁 (陳守仁基金會)

田家炳 (田家炳基金會)

陳 葒 (陳校長免費補習天地)

陳兆焯 (正生書院)

杜 聰 (智行基金會)

林順潮 (光明行動護眼基金、亮睛工程)

蔣麗萍 (愛基金)

康 典 (香港桂馨基金會、北京桂馨慈善基金會)

莊陳有 (香港失明人協進會)

2.內 地 (共23名)

閻明光 (上海閻寶航社會公益基金會)

馬蔚華 (深圳國際公益學院)

牛根生 (內蒙古老牛慈善基金會)

王振耀 (北師大中國公益研究院)

盧 邁 (中國發展研究基金會)

劉海鷹 (海鷹脊柱健康公益基金會)

曹德旺 (河仁慈善基金會)

陳一丹 (一丹獎基金會)

周秉德 (北京大鸞翔宇慈善基金會)

4.海外華人 (共3名)

卓順發 (新加坡善濟醫社)

潘南弘 (澳洲華人服務社)

鮑潘曉黛 (美國幫幫忙基金會)

本獎創立10年後，首次有中國內地暨臺灣、香港地區得獎者同台領獎。（圖/業者提供）

本獎自第12屆‧2017至今，頒獎典禮續由鳳凰衛視協辦及製播，典禮的錄影實況亦於鳳凰中文台、歐洲台、美洲台、香港台、鳳凰網、鳳凰秀等全球播出。

本獎於中國內地暨香港、台灣、全球重要華人地區、網站、臉書、微信、微博、YouTube、Instagram、Line等線上/線下推廣歷屆得獎者，並於3月底開始啟動提名訊息，向全球華人甄選本屆(18屆)愛心楷模(本屆起含法人團體)。

疫情前，6位得獎者同台拍合照。（圖/業者提供）

終選會歷屆/本屆主席

藍鴻震、梁愛詩、李焯芬(本屆)

本獎頒獎典禮歷屆部分主禮/頒獎嘉賓/提名者

1. 台 灣

前總統馬英九、前立法院院長王金平、前統一集團董事長/吳修齊文教公益基金會董事長林蒼生、台積電創辦人張忠謀、新華愛心教育基金會/無子西瓜社會福利基金會創辦人王建煊、台塑企業集團總裁/王詹樣基金會董事長王文淵、吳俊傑慈善公益基金會副董事長/三新紡織股份有限公司董事長吳中和、慈濟基金會執行長顏博文、慈濟傳播人文志業基金會董事蔡堆、現代財經基金會董事長黃輝珍及副董事長李伸一等。

2.香 港

前行政長官梁振英、林鄭月娥、前愛心獎終選委員會主席/香港特別行政區政府律政司前司長梁愛詩、前民政事務局副局長許曉暉、全國人大常委會香港基本法委員會副主任譚惠珠、中銀香港副董事長兼總裁林廣兆、鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威、聯泰集團行政總裁陳亨利、陳趙滿菊伉儷、前教育大學校長張仁良教授等。

3.內 地

北京師範大學中國公益研究院院長王振耀、中國人民解放軍軍事科學院世界軍事研究部原副部長羅援、四川省玉階文化基金會理事長朱新華、《中國新聞週刊》社長/《中國慈善家》雜誌社社長/中新凱悅傳媒集團董事長呂振亞、北京海鷹脊柱健康基金會理事長/北京大學人民醫院脊柱外科主任劉海鷹、東西方慈善論壇執行總裁兼CEO王慶泓、中央政府駐港聯絡辦台灣事務部前部長唐怡源等。

現凡居住中國內地暨香港、澳門、台灣地區，並持有當地永久居民身份證，全球華裔（華人/華僑等），不分宗教、性別、職業、年齡，以及上述地區之法人慈善/公益團體，其愛心善舉符合獎勵標準，均可被提名參選。參選者如參選期間離世，即喪失資格。

兩岸三地主禮嘉賓主持亮燈啟動儀式。（圖/業者提供）

歷屆頒獎典禮的亮燈儀式皆別具特色。（圖/業者提供）

獎 勵 標 准

2023 CompassionAward

(1) 公益創新，慈善文明先行者。

(2) 愛心企業，心繫社會領導者。

(3) 宗教領袖，慈悲度苦濟難者。

(4) 默默行善，匡正社會風氣者。

(5) 濟困扶危，救助老弱無依者。

本屆相關提名/作業將由即日起在海內外全面啟動，提名可經由網上系統、電郵及郵寄等方式遞交申請；頒獎典禮將於12月中旬舉辦，續由鳳凰衛視、東西方慈善論壇、吳修齊文教公益基金會、吳俊傑慈善公益基金會、陳守仁基金會、許曉暉紀念基金等協辦。

本獎提名詳情敬請瀏覽官方網站。

提名日期：

即日至2023年4月28日(五)止

獎勵名額及獎項：

8名 ( 含全球華裔及法人慈善/公益團體 ) 每名獎金美金18萬元、獎座及獎狀。

終選委員會 / 基金會主席：

李焯芬 / 王茂林

榮譽捐助:

陳守仁基金會、許曉暉紀念基金、吳俊傑慈善公益基金會、吳修齊文教公益基金會、張炳煌、陳趙滿菊、王茂林、林俊杰、林耀明、劉李麗珉、李嘉音、劉永強、張伯煌、陳睿茂、蕭麗琴、李偉庭、羅台秦、羊福雄、賴李承美、定正倫、吳肖梅、鍾清宇、方劉小梅、翟普、饒亮賢、蘇永安、魏霜馨