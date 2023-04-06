隨著美國頻頻佈局亞洲高科技產業基地，近年掀起商辦潮流，其中又以桃園經國特區最受關注。嵿富建設長期深耕經國特區，看準商辦商機，打造全新「亞太嵿富」，除了享有經國特區的5大優勢，價格正處於基低期的利多條件也深受企業主矚目。

經國特區位於桃園蘆竹區與桃園區的交界處，與小檜溪、中路、林口A7及青埔並列5大新興重劃區，其中，經國特區又以突出的交通優勢，成為近年購屋族的熱門區域。經國特區擁有5大優勢，包含桃園與中央挹注2300億打造捷運網絡、鐵路地下化；600億規劃國際機場第三航廈計畫，再度提升桃園市地位；2分鐘南崁交流道、5分鐘中正交流道；G12捷運綠線直達國際機場、青埔高鐵站；以及同時掌握南崁商圈及站前商圈，種種利多也吸引建設公司與企業主的關注。

近年，美國國會通過「晶片與科學法案」，大規模投資扶植半導體產業，頻繁佈局亞洲高科技產業基地，使台灣商辦成為搶手標的，其中又以桃園經國特區最受關注。經國特區被喻為是未來十年的發展核心，發展進程近乎復刻信義計畫區，再加上近期拍板通過的北北基桃1200交通月票政策，未來人口紅利不容小覷；此外，企業購置商辦等資產不受限於打房政策中，且經國特區目前的商辦價格正處於基低期，對於企業而言是難得買比租划算的地段。

嵿富建設副總經理郭啟權表示，嵿富建設深根經國特區多年，「亞太嵿富」符合ESG致力永續商辦的概念，就是Environment友善環境、Social Safety社會責任及Governance永續治理，「亞太嵿富」就是為了企業主準備好的ESG企業總部。

嵿富建設副總經理郭啟權表示，「亞太嵿富」符合ESG致力永續商辦的概念。(圖/中時新聞網攝)

一個企業是否有永續經營的決心，從總部就能看出端倪。經國特區商辦區段的前瞻性也吸引了不少經營績優的企業與投資人的注意。